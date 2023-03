STRISCIONE PER LA VALLATA DEL FINO, I CITTADINI: "BASTA MASSACRARE LE AREE INTERNE"

"Sarebbe facile lamentarsi: le numerosissime opere non realizzate; la viabilità disastrata che incide realmente sulle nostre vite di tutti i giorni; i politicanti espressione di territori più popolosi che a scadenza elettorale, accompagnati dai loro scagnozzi locali, vengono a promettere bugie per avere i nostri quattro voti; le speculazioni edilizie che riempiono di ecomostri le nostre colline; la totale mancanza di servizi di ogni tipo che se ne frega delle politiche anti-spopolamento e costringe tanti e tante di noi ad andare a vivere lontano. A tutto ciò si aggiungerà a breve la mancanza anche dell’ultimo istituto bancario". Inizia così una nota diffusa da "Innamorati di Bisenti" in cui si denuncia tutti i nei della Vallata del Fino, in particolare, determinati "da politiche nazionali e locali tese a promuovere e finanziare solo ciò che dà profitto, politiche in sintonia con lo spirito del tempo liberale prima liberista poi che caratterizza il nostro mondo occidentale contemporaneo. In una visione economicista del darwinismo sociale, chi non rende è destinato a scomparire. La

nostra vallata a causa della sua conformazione e posizione geografica non rende? Non investiamo niente su quel territorio: niente più strade (opere incompiute, basti pensare alla nostra Fino- Vomano). Niente più presidi sanitari (la famosa e tanto attesa Casa di Comunità sponsorizzata con grande enfasi, con molta probabilità declassata a presidio quasi inutile), niente scuole, niente servizi. Scomparire. Noi non ci arrendiamo, qui ci siamo nati". Prosegue la nota: "Ci siamo confrontati, abbiamo lungamente discusso sulla faccenda e se vogliamo evitare questo destino che altri hanno deciso per noi sono due le strade che si devono percorrere: la prima è quella dell'azione. Basta lamentarsi appunto, basta stendere tappeti rossi a chi viene qui solo in cerca di promozione elettorale, basta delegare. Basta gentilezze con i potenti e carinerie con i loro rappresentanti. Se nessuno sta dalla nostra parte noi non stiamo dalla parte di nessuno! Solo gli abitanti della vallata e i loro sostenitori e sostenitrici possono aiutare la vallata, solo noi possiamo migliorare la nostra situazione, agendo in tutte le sedi e in tutti i modi che riteniamo opportuni. E' finito il tempo delle parole al vento. La seconda è la strada della consapevolezza. Crediamo sia ormai chiaro a tutti che il modo di produzione economica che abbiamo oggi abbia portato il mondo sull'orlo, se non oltre, della distruzione. Questo pensiero ha portato su scala mondiale alla crisi ambientale che stiamo vivendo, e nel nostro piccolo ci ha portati lontani dal nostro territorio per poter vivere e al

conseguente spopolamento/scomparsa della nostra meravigliosa vallata. Dobbiamo capire che non siamo isole, siamo tutti collegati, il nostro migliorare porterà a miglioramenti per altri. Dobbiamo capire che l'obiettivo dev'essere il benessere di tutti e non la ricchezza personale a scapito di altri. Sperando che questo comunicato sia una sveglia per la popolazione e per le amministrazioni della Valle del Fino!".