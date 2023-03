PARTE TRA MILLE POLEMICHE IL BANDO PER SOSTITUIRE LA COMPONENTE MANCANTE DEL CPO MENTRE DUE SONO STATE NOMINATE SCORRENDO L'ELENCO DEL 2019

Dopo le tuonanti polemiche delle scorse settimane, che hanno portato alle dimissioni di 5 componenti della Commissione comune per le pari opportunità tra uomo e donna, il comune con una certa nonchalance, esce dall’imbarazzo con il bando per la nomina di un solo componente della CPO. Le altre due per nomina (di cinque due sono consigliere di minoranza che rientravano di diritto nella commissione) sarebbero state sostituite esaurendo l’elenco approvato in consiglio nel 2019. In occasione della settimana paraolimpica dello sport Fratelli d’Italia Pineto tuonò fortemente sulla scelta amministrativa di proseguire con questo CPO, a detta del gruppo d’opposizione palesemente non rappresentativo soprattutto con lo stesso presidente Anna D’Amario, oggetto di forte critiche da parte delle cinque dimissionarie. Si ricorda che la CPO è composta dall’assessore alle politiche sociali, che in questo caso è Marta Illuminati, dalle consigliere elette nel consiglio comunale (due come detto prima si sono dissociate), che comunque non hanno diritto di voto, e di 9 componenti scelti tra donne e uomini in possesso di competenza ed esperienza “relativamente” si legge nel bando “alle esperienze di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere”. La scadenza del bando è il prossimo 5 aprile. Non mancherà, come detto prima, di suscitare forti polemiche questa scelta di proseguire ad oltranza con la precedente CPO eletta.

Mauro Di Concetto