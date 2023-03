UNO STRISCIONE "ANDREA E GIORGIO SEMPRE CON NOI", DOMANI MATTINA ALLE 12 I FUNERALI DI ZIO E NIPOTE MORTI SULLA SP43

Si terranno domani alle 12 a Villanova di Guidonia i funerali di Giorgio Bellachioma, 43 anni, e Andrea Cecca, di 27, rispettivamente zio e nipote deceduti lungo la sp43 sabato sera in un tragico incidente mentre riscendevano dai Prati di Tivo insieme alle due compagne, rimaste miracolosamente solo ferite. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Giuseppe Artigiano di viale Mazzini. Si prevede una folla di gente, domani mattina, per testimoniare tutta la vicinanza possibile ai genitori di Andrea Cecca, mamma Sonia Bellachioma e papà Maurizio, e delle sorelle Giorgia e Angelica, e a nonna Domenica, madre di Giorgio Bellachioma originaria di Poggio Umbricchio. “I ricordi tengono unito ciò che il destino ha separato: Andrea e Giorgio sempre con noi” (nella foto pubblicata dal sito tiburno.tv) : questo lo striscione preparato dagli amici di una vita che, domani, saranno presenti ai funerali di Andrea e Giorgio con indosso le t-shirt con la foto di zio e nipote e una dedica tutta per loro sul retro. Zio e nipote uniti per l'ultima volta anche nell'ultimo saluto, quando verranno liberati in cielo, all'uscita dei due feretri, palloncini giallorossi e biancazzurri, le squadre del cuore di Giorgio e Andrea.