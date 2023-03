RICOVERATA AL CARDARELLI DI NAPOLI LA 69ENNE USTIONATA DAL DECESPUGLIATORE

E' stata trasferita ieri sera stesso, in ambulanza, al Cardarelli di Napoli, la donna di 69 anni ustionata a volto e mani dal ritorno di fiamma del carburante che aveva appena riversato all'interno di un decespugliatore. il grave incidente è avvenuto a Controguerra, in contrada Piane Tronto, dove L.D.S. ieri pomeriggio stava usando il decespugliatore alimentato a benzina per ripulire dalle erbacce le pertinenze della proprietà privata. La donna, una volta finito il carburante, voleva riempire nuovamente il serbatorio ma, evidentemente, è bastato che il combustibile finisse sul corpo motore rovente per generare la fiammata che ha investito la donna al volto e alle mani. E' stato il figlio a chiedere subito l'intervento dei sanitari del 118. Dopo il trasporto d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Mazzini di Teramo, la donna è stata trasportata al Cardarelli di Napoli.