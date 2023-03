TENTANO UN FURTO ALL'ISTITUTO MARIE CURIE, AGGREDISCONO I CARABINIERI MENTRE CERCANO DI SCAPPARE: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA

Nella notte tra il 7 e 8 marzo i Carabinieri della Stazione di Giulianova e del N.O.Rm hanno tratto in arresto per il reato di tentato furto e resistenza a Pubblico Ufficiale un uomo di 39 anni con precedenti penali, mentre un complice di 31 anni è stato deferito in stato di libertà. Nel corso di un mirato servizio organizzato contro i reati predatori, i militari hanno sorpreso i due uomini, entrambi gravati da precedenti e conosciuti alle forze dell'ordine, che dopo aver forzato la porta di ingresso dell'istituto scolastico "Marie Curie" di Giulianova, si aggiravano all'interno della scuola. I Carabinieri, che avevano notato strani movimenti all'interno della struttura, sono entrati proprio mentre i due malfattori stavano forzando il distributore di bevande e alimenti installato nei locali della scuola. Vistisi scoperti, i due presunti ladri sono scappati, raggiungendo la recinzione perimetrale e proprio a questo punto, per guadagnarsi definitivamente la fuga, hanno aggredito i due carabinieri che li avevano ormai raggiunti. I calci ed i pugni inferti non hanno impedito che uno dei due uomini fosse bloccato, mentre l'altro riusciva a scavalcare la recinzione e a dileguarsi. L'uomo bloccato è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida prevista per il giorno 8 marzo presso il Tribunale di Teramo, mentre il complice, che veniva identificato, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria. Alla luce delle ricostruzioni investigative sviluppate dai Carabinieri di Giulianova, coordinati dalla Procura della Repubblica di Teramo, sono emersi a carico dei due solidi elementi indiziari in ordine anche a recenti furti consumati in danno di diversi esercizi commerciali della zona. I due Carabinieri aggrediti, se la sono cavata con una prognosi di 10 giorni.