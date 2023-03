OMAGGIO IN TRIBUNALE ALLA PRIMA DONNA ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI TERAMO

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Teramo ha deciso di rendere omaggio, tramite una cerimonia pubblica e la consegna di una targa, a una delle prime donne avvocate della realtà abruzzese e prima donna iscritta all’albo degli avvocati di Teramo, l’avvocata Elisabetta Referza. «L’avvocata Referza – è il commento di Diana Giuliani, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine – si è distinta per la sua preparazione, la sua competenza e la sua adesione, piena e convinta, a un modo di intendere l’avvocatura che sarebbe riduttivo ricondurre semplicemente al rispetto delle regole deontologiche. L’omaggio che le verrà consegnato domani è un atto dovuto in un giorno simbolicamente importante per le donne».

La cerimonia si è svolta oggi alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, Antonio Lessiani, e della presidente dell’Aiga di Teramo, Chiara Ioannoni Fiore. Invitati a presenziare il presidente del tribunale di Teramo Carlo Calvaresi, i presidenti della Camera civile Bruno Massucci e della Camera penale Gennaro Lettieri, la presidente della sezione civile Angela Di Girolamo, il procuratore Ettore Picardi, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia Amelide Francia, l’assessora comunale alle Pari Opportunità Ilaria De Sanctis.