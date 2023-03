ALLA CENTENARIA DI CIVITELLA DEL TRONTO IL PREMIO "DONNE GUERRIERE DEL TERRITORIO" ISTITUITO DALLA CONSIGLIERA' DI PARITA' DELLA PROVINCIA

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri ha ideato e promosso il Premio “Donne guerriere del territorio. Lavoro. Passione. Coraggio”. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito ad Alda Amari, donna di Civitella del Tronto (dove ha sempre vissuto) che ha da poco compiuto 100 anni.

“Ho voluto istituire il Premio – afferma la Consigliera di Parità Monica Brandiferri – per dare lustro e onore a donne che, pur nella loro semplicità intesa nel senso nobile del termine, hanno sempre lavorato con sacrificio, costanza e dedizione, per portare avanti la famiglia, scegliendo di vivere nel paese nativo e superando con tenacia tutte le difficoltà. Per questo, per l’edizione 2023, ho deciso di dare il giusto e meritato tributo ad Alda Amari, signora neo centenaria brillante e dalla forte tempra, che ha rappresentato e rappresenta un notevole e lodevole esempio per tutte le donne in quanto ha dimostrato un perenne e profondo legame con il suo Paese, Civitella del Tronto, che non ha mai abbandonato, e in quanto è riuscita a raggiungere risultati e obiettivi importanti agendo sempre con passione, impegno e coraggio.

La cerimonia di consegna, avvenuta presso l’abitazione della signora Alda alla presenza dei familiari visibilmente emozionati, è stata particolarmente toccante e carica di notevole intensità: da queste donne dobbiamo trarre spunto per poter raggiungere al più presto una società basata sulla parità di genere in cui viene meno ogni forma di discriminazione tra i due sessi”.