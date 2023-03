SCIPPA UNA DONNA FUORI DAL CONAD E LA SPEDISCE IN OSPEDALE, ARRESTATO

E' finito in carcere per lesioni e rapina un teramano di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, reo di aver aggredito e scippato una donna nel parcheggio del supermercato Conad di Villa Mosca a Teramo. La signora era appena uscita con le buste della spesa e si stava avvicando alla propria autovettura parcheggiata davanti al supermercato quando il 33enne si è avvicinato, l'ha strattonata per derubarla della borsa. La donna di una certa età, nel tentativo di divincolarsi, è caduta rovinosamente sull'asfalto e ha riportato una lussazione della spalla sinistra con la rottura dell'omero: per lei i sanitari hanno certificato una prognosi di trenta giorni. Alcuni clienti del Conad che hanno assistito alla scena hanno composto subito il 113 e sul posto è intervenuta la Squadra Mobile di Teramo. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio alle 17. Il 33enne si trova recluso nel carcere di Castrogno