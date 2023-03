AUTOMOTIVE, PRIMI EFFETTI. LA PUREM DI CASTELLALTO VALUTA "ALTRI SCENARI EUROPEI". SINDACATI CHIEDONO UN TAVOLO URGENTE

Che i riflessi delle decisioni dell'UE sul settore Automotive si sarebbero fatte sentire con grande preoccupazione anche in Abruzzo, i sindacati teramani FIM Cisl e FIOM Cgil lo denunciano da molto tempo, chiedendo incontri con le Istituzioni e sollecitando le parti in causa a fare, ciascuna, la propria parte per tutelare uno dei settori più propulsivi dell'economia industriale regionale e per salvaguardare migliaia di posti di lavoro. Basti pensare ai 3500 addetti delle principali aziende site a Villa Zaccheo e che lavorano per l'indotto dell'automotive regionale e non solo.

Tra le aziende simbolo c'è il colosso della Purem e Purem by Eberspecher di Castellalto, con oltre 80 addetti e un fatturato 2021 che, in piena pandemia, superava i 147 milioni di euro. Ora tira un vento “strano” anche in Purem. I sindacati avevano chiesto un incontro coi vertici ma, in risposta, si sono visti recapitare una lettera che viene definita completamente insoddisfacente visto che la Purem non chiarisce cosa succederà con la produzione ora in capo alla sede di Castellalto, quali “clienti” rimarranno per mantenere il livello e quali commesse prenderanno la via della..Romania.

“Nessuna garanzia sul sito, né in termini di nuovi progetti da sviluppare dopo quelli esistenti e né tanto meno sui futuri livelli occupazionali” ribadiscono i segretari provinciali Marco Boccanera (FIM Cisl) e Natascia Innamorati (FIOM Cgil). Per agire prima che si verifichi il peggio, i sindacati ritengono che sia necessario ed urgente coinvolgere le Istituzioni “per portare al tavolo di confronto la multinazionale”. Anche perchè, nella famosa lettera pervenuta, il Gruppo evidenzia le gravi influenze macroeconomiche che inflazione, caro-energia, caro-materiale e situazione trasporti, generano sul business dei produttori automobilistici e dei fornitori. La frase finale ammette interrogativi: “Al momento, stiamo valutando tutti i possibili scenari per il nostro sviluppo commerciale regionale in Europa, che include il nostro stabilimento di produzione a Castellalto”. Ecco, qualcuno vorrebbe capire bene quali siano questi scenari e quanto, concretamente, sia salda la permanenza della produzione a Castellalto se altri clienti, magari, verranno portati...all'estero.