CAPITANO ULTIMO FIRMA LA PETIZIONE CONTRO IL CIBO SINTETICO ANCHE COLDIRETTI E CAMPAGNA AMICA ALLA GIORNATA DELLA LEGALITA’

Anche Coldiretti alla giornata della legalità di Silvi, su invito del sindaco Andrea Scordella insieme alle forze dell’ordine e ai ragazzi dell'istituto Zoli che hanno assistito, questa mattina al Palasport di Via Po , ad una lezione diversa. Al microfono, col volto semicoperto, il colonnello Sergio De Caprio, ex ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, anche conosciuto come il Capitano Ultimo per l’arresto del boss Totò Riina, tra applausi, autografi e domande.

Dopo di lui, la parola alla presidente di Coldiretti Teramo Emanuela Ripani, che ha ricordato l'impegno dell'Organizzazione contro le mafie e la costituzione di un apposito osservatorio contro i reati sul cibo. All'evento ha partecipato anche Giuseppe Scorrano presidente dell'associazione Agrimercato d'Abruzzo che, per l'occasione, ha donato una notevole quantità di generi alimentari offerti dalla Rete Campagna Amica alla Onlus creata dal capitano Ultimo per aiutare le famiglie bisognose.

De Caprio ha inoltre firmato la petizione contro il cibo sintetico, battaglia che Coldiretti sta portando avanti con il coinvolgimento di tutta la società civile.