VIADOTTI PERICOLOSI SULL'A24 / TUTTI ASSOLTI PERCHE' "IL FATTO NON SUSSISTE"

“Il fatto non sussiste”. L'ad di Strada dei Parchi, Cesare Ramadori, è stato assolto. E con lui il patron di Toto Holding, Carlo Toto, Gianfranco Rapposelli, l’amministratore delegato Infra engineering, Igino Lai e il direttore generale di esercizio di Strada dei Parchi. Tutti assolti nel processo sul tratto aquilano dell’A24, per inadempimenti contrattuali, frode nelle pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il pm aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati alla pena di 2 anni di reclusione, ma la difesa ha dimostrato che viadotti che a seguito del sisma del 2009 sono risultati sicuri e. di conseguenza la correttezza del comportamento da parte di Strada dei Parchi SpA nella gestione di A24, “che ha sempre garantito la sicurezza dell'autostrada, senza venir mai meno agli obblighi derivanti dal contratto” ha commentato la stessa SdP