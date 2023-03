ASILI GRATUITI SE UN GENITORE E' DISOCCUPATO, ESENZIONI ANCHE SU MENSA E TRASPORTI FINO ALLE MEDIE. CORE E D'ALBERTO: "MISURE CONCRETE, NESSUNO SLOGAN..."

Il requisito del solo ISEE per determinare la retta per gli asili nido a Teramo entra a regime. Si passa dalla fase sperimentale all'applicazione puntuale dal prossimo anno scolastico, a settembre. E lo stesso metodo di determinazione della tariffa, da settembre, verrà applicato anche ai servizi Mensa e Trasporto scolastico per elementari e medie con una politica di gratuità ed esenzione a seconda delle situaizioni economiche e reddituali delle famiglie teramane. "Non è una gratuita per tutti ma è un sistema graduale di gratuità che tiene conto delle singole esigenze delle singole famiglie che usufruiscono di questi servizi. Questa è la parità...": scatta l'operazione-famiglia e servizi educativi per l'Amministrazione comunale di Teramo. Stamane il sindaco Gianguido D'Alberto e i delegati a Bilancio e Pubblica Istruzione, Stefania Di Padova e Andrea Core, hanno dettagliato le principali novità del sistema che "stando ai nostri calcoli, suscettibili di varazioni chiaramente quando si avrà contezza delle iscrizioni per il nuovo anno, interesserà una platea di oltre 100 famiglie". Quel "non facciamo nè retorica nè slogan sui servizi educativi di questa città" suona come una replica a distanza a chi, come la candidata Maria Cristina Marroni, ha annunciato che ci sono tutte le condizioni di bilancio per dare la completa gratuita, a prescindere dall'ISEE, per la fascia 0-3 anni. "Ritengo che sui servizi educativi, quello che abbiamo messo in campo fin dal nostro insediamento, nel 2018, sia stata una operazione di giustizia sociale straordinaria, un'operazione di uguaglianza e parità per le famiglie teramane, laddove l'uguaglianza non significa fare misure uguali per tutti bensì fare misure che valgano a seconda delle condizioni di disuguaglianza di ciascuno", ha dichiarato il primo cittadino. L'assessore Andrea Core ha ricordato alcuni dati: Se nel 2018 erano circa 140 i bambini iscritti ai servizi educativi oggi abbiamo superato la soglia dei 250 piccoli utenti e abbiamo assunto 16 educatrici e abbiamo composto una graduatoria e presto verrà pubblicato un concorso per la graduatoria utile all'assunzione di tre collaboratori/collaboratrici scolastiche". Sul servizio trasporto, la novità è che il meccanismo della graduale gratuità ed esenzione, a seconda dell'ISEE, varrà anche per chi non utilizza gli scuolabus comunali (gestiti dalla ditta Scoppio) ma quelli delle altre ditte, come avviene nelle tratte che collegano le frazioni al capoluogo. Va da sè che nel bilancio che andrà in approvazione a fine marzo, come ricordato dall'assessore Stefania Di Padova, "andremo ad inserire l'investimento economico necessario a copertura di queste misure importanti per sostenere le famiglie teramane, mai come in questo momento storico, Lo riusciamo a fare perchè, in questi anni, abbiamo costruito un bilancio solido e concreto". Un momento storico di difficoltà anche per i Comuni, a cominciare dai più piccoli: "Il governo deve intervenire per sostenere sopratutto le piccole realtà, che hanno serissime difficoltà a comporre e chiudere i bilanci. E' fondamentale che arrivi un segnale importante dall'attuale governo", chiosa D'Alberto anche in qualità di presidente dell'Anci Abruzzo