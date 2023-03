🌦️🌬️VENERDÌ INSTABILE SULL' AQUILANO E MARSICA, VARIABILE SUL MEDIO ADRIATICO, VENTOSO MA ASSAI MITE🌦️🌬️

Buon pomeriggio carissimi, nella giornata di venerdì la pressione sulla Penisola è prevista in generale diminuzione a causa dell'abbassamento del getto nord atlantico fin sulle regioni alpine, ciò determinerà quindi una generale instabilità atmosferica con piogge che insisteranno sulle regioni di ponente del centro/sud.

Sulla nostra regione si avranno delle precipitazioni sulle zone Aquilane e Marsicane, nevicate al mattino sopra i 2000/2200 mt. in calo nel pomeriggio fino ai 1700/1800mt di quota, tempo più variabile sui settori orientali, dove non escludiamo qualche sporadica pioggia che potrà manifestarsi fra la mattinata ed il primo pomeriggio, anche se le zone adriatiche essendo poste sottovento dalla barriera appenninica risulteranno più protette.

La caratteristica più importante da segnalare sarà dettata dal vento molto forte che spirerà da W/SW con le raffiche più violente che interesseranno la Sardegna ed in generale tutte le regioni centro/peninsulari, non escludiamo la possibilità che qualche forti raffiche possano interessare anche le zone del Medio Adriatico, generate dal favonio appenninico, le temperature anche per la giornata di domani si manterranno abbondantemente miti ed oltre le medie del periodo in attesa di una moderata e temporanea diminuzione prevista nel fine settimana.

Per il momento è tutto vi do appuntamento a domani con le previsioni per sabato.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO