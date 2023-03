VIDEO-FOTO/ ELICOTTERO DELLA POLIZIA DI STATO IN ESERCITAZIONE (?) A PINETO. CITTADINI PREOCCUPATI. NESSUNO SA NULLA E L'ADDETTO STAMPA DELLA QUESTURA NON RISPONDE AL TELEFONO

Ha destato interesse e preoccupazione nella popolazione di Torre San Rocco di Pineto, l'alzarsi e l'abbassarsi di un elicottero della Polizia di Stato. Nessuno sapeva di che cosa si trattasse: se di una esercitazione visto che un episodio simile si sarebbe verificato tempo fa o di una operazione di polizia giudiziaria. Certo è che ad un certo punto è sceso un agente (GUARDA QUI LE IMMAGINI) con un cane alla ricerca di un qualcosa. Inutile cercare informazioni. Nessuno sa nulla, neppure il Sindaco di Pineto o la Polizia Locale che fa a lui riferimento. Inutile poi cercare di far rispondere al telefono fisso e cellulare l'addetto stampa della Questura di Teramo: non risponde e non richiama.

Nell'attesa foto e video circolano commenti preoccupanti sui social e c'è anche chi ipotizza tonnellate di sequestro di droga...ma non possiamo, noi di certastampa, essere più precisi, perchè l'addetto stampa della Questura è muto, almeno nel cellulare.

E.d.C.