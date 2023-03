FOTO/ ERASMUS: DELEGAZIONE SPAGNOLA IN VISITA ALLA ZIPPILLI E AL DELFICO

Dal 6 al 10 marzo una delegazione spagnola di 15 alunni e 2 docenti della scuola secondaria del ColegioSalesianos “San Ignacio” di Cadice è in visita all'Istituto Comprensivo Zippilli-Noè Lucidi di Teramo.

La visita rientra nel Programma Erasmus Plus che permette a docenti e studenti di visitare scuole innovative, assistere e partecipare ad attività didattiche. Questa è la seconda visita da parte della scuola spagnola, che lo scorso ottobre ha inviato una delegazione della scuola primaria. Oltre al tour della città di Teramo ad opera degli alunni della Scuola secondaria Zippilli in lingua spagnola, la delegazione sarà coinvolta in laboratori di inglese, di arte e sportivi.

Oggi alunni e docenti sonostati in visita anche al Liceo Scientifico “M. Delfico”, dove hanno partecipato a laboratori di Immersive teaching con l'uso di Virtual Reality Visors, di chimica e tecnologie:i ragazzi hanno avuto la possibilità di viaggiare nello spazio tra pianeti e galassie, sono stati guidati in esperimenti di chimica e fisica e si sono divertiti con un gioco sulla Fotonica, creato dagli studenti a seguito di un concorso del CNR. La delegazione ha chiuso la visita nell'aula danza per le attività coreutiche.

Erasmus+ favorisce lo sviluppo personale e professionale dei cittadini e offre a persone di ogni età la possibilità di sviluppare e condividere conoscenze, competenze e vivere esperienze europeee di mobilità presso scuole, istituti e organizzazioni.

Si tratta di un’esperienza di confronto e arricchimento sia per il personale docente che per gli alunni, che possono beneficiare del confronto internazionale e dell’apertura a culture, lingue, sistemi e pratiche didattiche diverse.