AUTOMOTIVE / FUTURO A VILLA ZACCHEO A RISCHIO? CI HA SCRITTO LA PUREM...

Abbiamo contattato la Purem. E la Purem by Eberspächer ci ha risposto. "Come affermato nella lettera citata, in qualità di fornitore automobilistico, Purem by Eberspächer dipende completamente dalle strategie (regionali) di veicoli e di propulsione dei nostri clienti. Stiamo valutando tutti i possibili scenari futuri per lo sviluppo del nostro business regionale in Europa, che al momento include anche il nostro stabilimento produttivo a Castellalto", si legge nella mail arrivataci in inglese poco fa. La multinazionale chiosa così: "La direzione entrerà in dialogo diretto con i sindacati". I segretari provinciali Marco Boccanera (FIM Cisl) e Natascia Innamorati (FIOM Cgil) avevano chiesto un tavolo di confronto e proprio oggi hanno manifestato tutte le preoccupazioni loro e dei lavoratori circa il futuro di una delle aziende simbolo dell'Automotive a Villa Zaccheo, orientata a valutare altri scenari europei. In sostanza, una grande commessa (relativa al Ducato) che inizialmente doveva essere lavorata metà a Castellalto e metà in Romania, è stata dirottata sul solo stabilimento in Romania. Da qui le preoccupazioni relative alla tenuta del sito teranano e al mantenimento di 35 addetti della parte produttiva. La Purem, in piena pandemia, ha fatturato oltre 147milioni di euro e speso 2,5 milioni per il personale. La risposta che arriva a Certastampa.it ricalca il contenuto della lettera mandata ai sindacati in risposta alle sollecitazioni di un tavolo. Ogni decisione di merito - dice la Purem - sarà condizionata da quanto (e quando) deciderà di fare l'Unione Europea e non solo.