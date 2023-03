VIDEO / LACRIME, STRISCIONI, COLOMBE BIANCHE E UNA LETTERA D'AMORE PER L'ULTIMO SALUTO A GIORGIO BELLACHIOMA E ANDREA CECCA, ZIO E NIPOTE MORTI SULLA SP43

E' stato struggente l'ultimo saluto ad Andrea Cecca e Giorgio Bellachioma, zio e nipote morti insieme sabato sera nel tragico incidente d'auto sulla sp43 a Pietracamela. Insieme fino all'ultimo, anche oggi, quando tutta la comunità di Villanova di Guidonia si è ritrovata per i funerali congiunti. Come riportato dettagliatamente su un sito locale, "Oltre un migliaia di persone si sono strette attorno ai genitori di Andrea Cecca, mamma Sonia Bellachioma e papà Maurizio, alle sorelle Giorgia e Angelica, e a nonna Domenica, madre a sua volta di Giorgio Bellachioma". Tantissime lacrime, fumogeni, striscioni e colombe bianche liberate sul sagrato della chiesa insieme a palloncini giallorossi e biancazzurri (le squadre del cuore di zio e nipote). Gli amici di Villanova hanno indossato le t-shirt con la foto di Andrea e Giorgio (la foto è ripresa dal sito tiburno.tv)

"A straziare i presenti è stata la lettera di Giulia, la fidanzata di Andrea Cecca, anche lei ferita nell’incidente e attualmente ricoverata in ospedale a Teramo e che è stata letta dal fratello in lacrime. Una lettera d’amore, come lo striscione che la ragazza ha dedicato al fidanzato, come sottofondo il brano di Nesli “La fine”, la colonna sonora della loro storia.

