FOTO/ COLLECCHIO "AFFONDA" TRA LE PROMESSE MANCATE DELL'AMMINISTRAZIONE D'ALBERTO

Collecchio, frazione del comune di Teramo è una zona, come denunciano i residenti che hanno scritto a certastampa devastata. Le strade sono impraticabili. Tante sono state le segnalazioni del tutto inutili giunte in questi cinque anni sul tavolo dell'amministrazione. In passato era stato promesso l'asfalto ma ad oggi queste sono le condizioni della strada nonostante in questa zona si trovano attività e chi abita li, spesso a proprie spese ha messo sacchetti di asfalto così come ogni anno puntualmente i cittadini si occupano dello sfalcio delle erbe. La ditta che è un'azienda agricola, dei fratelli Di Lorenzo, è stanca e tramite certastampa rivolge l'ennesimo appello al Sindaco D'Alberto certo che anche questo rimarrà inascoltato. O forse no perchè tra due mesi si tornerà al voto. Ai posteri l'ardua sentenza.