FOTO-VIDEO/ ZONA INDUSTRIALE DI PINETO. TERRA DI NESSUNO. STRADE IMPRATICABILI PER PEDONI, BICI ED ANCHE PER LA AUTO

Il concetto di mobilità sostenibile sembrerebbe un concetto alquanto astruso a Pineto. Mentre ci si fa grandi con progetti di piste ciclabili, laddove serve (e cioè in aree sensibili di tragitto lavoro) non c’è nulla, anzi le strade sono così sconquassate che si rischia grosso ogni giorno. Una nostra lettrice infuriata ci ha inviato un video di una sua giornata tipo, ove, quando il tempo lo permette, sale in bici e si reca a lavoro in bici. Il video che ci ha inviato è molto eloquente: oltre al fatto che le carreggiate strette non consentono il transito di bici e pedoni (considerate che l’area è stracolma di mezzi pesanti che risucchiano, se non si sta attenti, al passaggio – vista anche la velocità quasi mai nei limiti – gli sventurati a piedi o in bici), il manto stradale è così distrutto (soprattutto nelle fasce laterali dove potrebbero passare le biciclette) da rendere il percorso equiparato ad una tappa di mountain bike. Non sono pochi poi gli automobilisti che, infastiditi, suonano ai pedoni e ciclisti, come se il transito degli stessi intralciasse o fosse vietato. Il drammatico incidente occorso la scorsa Estate alla povera Flavia (avvenuto esattamente all’ingresso della zona industriale) non ha insegnato davvero nulla ai nostri amministratori. “Si parla tanto di ambiente, smog, verde, ecologia” ci scrive la lettrice che ci ha inviato il video “ma poi per transitare sul rettilineo della zona industriale rischiamo la vita. Neppure un accenno di marciapiede con terreno battuto, nulla per i pedoni. Io che mi muovo in bici da 35 anni su questa strada mi è andata bene fino ad oggi. Ma anche se transiti con l'auto la strada dopo le ultime piogge è diventata un disastro e sarei proprio curiosa di sapere di quale materiale è composto l'asfalto”. Sull’argomento strade dissestate della zona industriale di Scerne di Pineto intervenne sui social più volte l’ex sindaco Luciano Monticelli. “Avevamo chiesto al Sindaco” scrive il leader di Italia Viva “come partito di costituire un gruppo di lavoro sulla questione zona industriale di Pineto denominato Z I P . Volevamo creare una sorta di Piano di Sviluppo per questa importante area di attività pinetese per conoscere meglio le imprese che ci lavorano, avere dati di persone che ci lavorano, stimolare le imprese a costruire insieme al Comune tutte quelle attività in essere di una zona industriale. Per tutta risposta, il Sindaco ha messo fuori dalla giunta chi lo ha fatto vincere per fare entrare i perdenti del 2019. Nulla. nulla e ancora nulla: nessuna visione, nessuna strategia”.

Mauro Di Concetto

QUI IL VIDEO