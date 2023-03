IL COLIBRI ENSEMBLE IN CONCERTO PER LA RICCITELLI, DOMENICA 12 MARZO NELL'AULA MAGNA DELL'UNIVERSITA'

Appuntamento da non perdere domenica 12 marzo, ore 18.30 Aula Magna Università degli Studi di Teramo, con il Colibrì Ensemble nel primo dei due concerti in cartellone per la Riccitelli. “Beeth'up to nine. Una serie firmata Beethoven” è l’omaggio al genio tedesco con l’esecuzione della Sinfonia n. 3 op. 55 “Eroica” Il Colibrì Ensemble è un’orchestra da camera di Pescara stabilmente attiva con una propria stagione concertistica. Fondata nel 2013 dall’oboista Andrea Gallo, è divenuta realtà grazie alla passione per la musica di Gina Barlafante, medico osteopata e mecenate d’altri tempi, che ne ha permesso la nascita sostenendola anche economicamente.

Prestigiose le sue collaborazioni: Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, Zurich Tonhalle Orkester, Orchestre des Champs-Élysées di Parigi, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, solisti quali Alexander Lonquich, Enrico Dindo, Sergio Azzolini, Anna Tifu, Francesca Dego, Fabrizio Meloni, Alessandro Moccia, Francesco Di Rosa, Andrea Oliva, Klaidi Sahatçi, Gilad Karni, Christophe Horak, Bruno Delepelaire, Calogero Palermo, Felice Cusano, Pina Napolitano.

L’orchestra si esibisce per lo più senza direttore recuperando la figura del maestro concertatore, come da antica tradizione, prima della nascita del direttore d’orchestra modernamente inteso.

Biglietti disponibili online su CiaoTickets.

Info e dettagli su www.primoriccitelli.it, pagina Facebook e Instagram della Riccitelli.