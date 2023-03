⛅GENERALE VARIABILITÀ ATMOSFERICA, CON POSSIBILI BREVI ROVESCI FRA POM/SERA🌦️

Carissimi buon pomeriggio, passata la debole instabilità odierna con clima assai ventoso, la giornata di sabato si presenterà estremamente variabile sulla nostra regione con alternanza di schiarite e annuvolamenti sparsi che fra il pomeriggio/sera potranno dare luogo a brevi ed isolati piovaschi sulle aree interne fra Nord Abruzzo ed Ascolano.

Le temperature sono previste in generale lieve diminuzione, le minime saranno comprese fra 2/9°C le massime fra 7/15°C, la ventilazione risulterà debole o moderata da SW.

Nel ringraziarvi per l'attenzione vi do appuntamento a domani con le previsioni per domenica.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO