I LETTORI CI SCRIVONO / AREA CAMPER ALLA GAMMARANA, LA DITTA BLOCCA GLI ACCESSI CON DELLE BARRIERE NON REMOVIBILI



Abbiamo comunicato col Sindaco e l'Assessore per quanto riguarda l'area scarico e carico Camper (zona via Potito Randi), ci avevano assicurato che durante il periodo dei lavori avrebbero lasciato una transenna removibile da aprire e poi richiudere per dar modo ai Camper di scaricare le acque grigie e nere, ma oggi 10\03\22 la ditta che effettua i lavori ha installato delle barriere alte con i supporti in cemento alla base che sono praticamente non removibili.

Noi siamo un'associazione di circa 50/60 Camper, come facciamo con questo problema?

Possiamo fare oltre 25 chilometri ogni volta e per giunta pagare per scaricare?