I LETTORI CI SCRIVONO/ LE STRISCE PEDONALI FINISCONO SU UN POSTO AUTO

Strisce pedonali...da ridere. Bisognerebbe parlare con chi le ha realizzate per capire come mai a Teramo, in viale Crispi, accadono queste cose. Ma accadono davvero ancora oggi e forse porsi tale domanda è tempo sprecato. Meno male che ci sono i lettori che fotografano e segnalano. E' il caso di questo cittadino che si chiede e ci chiede come mai vengono realizzate strisce pedonali che finiscono su un posto auto dove c'è un mezzo regolarmente parcheggiato. Domanda che giriamo a chi ha lavorato per questo "spettacolo", tutto teramano e poco davvero poco edificante, a vedersi.