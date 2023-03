NUOVO INCIDENTE SULLE ROTATORIE DI PINETO E SI RIACCENDE LA POLEMICA

Raccogliamo l'intervento dell'ex candidato Sindaco, avvocato Luca Di Pietrantonio, sulle rotatorie situate sulla Nazionale Adriatica in territorio comunale di Pineto, in prossimità dei bivi per Mutignano, Borgo S. Maria e nei pressi del Conad. “All'indomani dell'ennesimo incidente stradale occorso tra uno scooter ed un'autovettura sulla rotatoria sita nei pressi del pattinodromo, che solo per miracolo non ha avuto un tragico epilogo”esordisce Di Pietrantonio “bisogna prendere atto di come molti automobilisti e conducenti di TIR non rispettino la velocità imposta e non si avvedano dunque della segnaletica apposta in prossimità delle rotatorie in questione.Sono ancora scosso, quindi immagino le persone coinvolte, tra cui un giovanissimo concittadino, per l'incidente cui ho assistito ieri (venerdì n.d.r.), che ancora una volta ha evidenziato la pericolosità di quei tratti di strada e l'insufficienza della segnaletica ivi presente, atta a preavvertire gli utenti della necessità di moderare la velocità”. La scorsa Estate la giovane Flavia ha perso la vita in bici all’altezza della rotatoria di Scerne e la causa era, guarda caso, anche qui l’eccessiva velocità del mezzo che l’ha investita. Purtroppo, come evidenzia Di Pietrantonio, tutte e le rotatoriedi Pineto (in particolare quella per Mutignano e Borgo S. Maria in direzione Silvi-Roseto, quella nei pressi del Conad nell'opposto senso di marcia) presentano, in loro prossimità, dei lunghi tratti rettilinei che non incentivano i conducenti di veicoli (a quanto pare) a moderare la velocità anzi tutt'altro. “Ritengo necessario”, conclude l’avvocato “al fine di dare sicurezza a queste rotatorie apporre dissuasori, rallentatori, ulteriore segnaletica o ancor meglio bande rumorose che possano “catturare” l'attenzione dei conducenti ed indurli a rallentare. Invito, quindi, i nostri amministratori ad intimare immediatamente ad ANAS o a chi per essa di adottare ogni misura necessaria o utile tesa a ridurre la pericolosità di quei tratti di strada e quindi il rischio di incidenti, visto che le tre rotatorie in questione sono interessate da intenso traffico.Sono già stato contattato da alcuni consiglieri comunali che, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, mi hanno garantito che porteranno l'argomento in Consiglio Comunalee questo mi fa ben sperare per la positiva soluzione del problema”.

Mauro Di Concetto