I LETTORI CI SCRIVONO / «DOVE SONO I CONTROLLI? IO PRENDO MULTE PER QUALCHE MINUTO DI RITARDO. E POI PERO'....»



Buongiorno, sono un lettore di certastampa, e vi ringrazio per il lavoro di verità che fate, senza paura, come dovrebbe essere il vero giornalismo. Vi scrivo solo perché sono arrabbiatissimo: io ho già preso molte multe con il nuovo sistema dei parcheggi, solo perché ho fatto qualche minuto di ritardo. Poi, esco a passeggio il sabto e vedo vicino al Teatro Comunale i parcheggi dei motorini invasi dai furgoni. Nessuan multa, nessun controllo. La Polizia Locale l'ho vista in giro, ma qui evidentemte non ci passa. Mi piacerebbe sapere che dice di questo l'assessore Filipponi, che aveva promesso di lberare il Corso dai furgoni