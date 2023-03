LUNEDI 13 MARZO TORNA "CENTO GIORNI DAGLI ESAMI DI STATO" A SAN GABRIELE

Lunedì 13 marzomigliaia distudentidelle ultime classi delle scuole superiori, provenienti da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione (numerosi giovani arriveranno dalle Marche e sono già prenotati anche 3 pullman da Monterotondo, Roma), si ritroveranno al santuario di San Gabriele(Teramo) per festeggiare i “100 giorni agli esami di maturità”, manifestazione giunta alla 43° edizione. Migliaia di studenti potranno tornare ad affollare numerosi il santuario per una giornata di preghiera e festa in compagnia del santo loro protettore.

La giornata è unica nel panorama nazionale e consiste in una specie di ritiro spirituale con preghiera, confessioni, messa e momento di festa. Non mancherà ovviamente la scontata raccomandazione al santo protettore dei giovani e degli studenti perché dia una mano in vista degli esami. Diversi religiosi passionisti, tra cui molti confessori, saranno a disposizione dei giovani per l’intera giornata. ​

Il programma prevede la celebrazione di sante messe per gli studenti alle ore 10, 11 e 12.Dopo ogni messa seguirà il tradizionale e atteso rito della benedizione delle penne.La messa delle ore 11 sarà celebrata da monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, il quale donerà a tutti i presenti una sua lettera indirizzata ai giovani che celebrano la festa dei 100 giorni.

Tutti i giovani saranno invitati a tornare al santuario nel pomeriggio del prossimo 13 maggioper la Veglia mariana internazionale dei giovani, in collegamento con alcune chiese locali nei vari continenti.

Il santuario, con la collaborazione delle forze dell’ordine e di varie unità sanitarie, metterà in piedi un grande apparato organizzativo sia per l’aspetto spirituale che per la sicurezza e l’assistenza sanitaria ai giovani. Come ogni anno, saranno emesse dalle autorità competenti apposite ordinanze che vieteranno per la giornata del 13 marzola vendita e il consumo di alcoliciin tutta la zona del santuario.