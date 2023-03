ARRESTATO STUDENTE-SPACCIATORE MINORENNE TERAMANO

Nell’ambito dei servizi mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici del capoluogo di provincia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR) della Compagnia di Teramo hanno tratto in arresto un ragazzo, anch’egli studente e minore degli anni 18, trovato in possesso, a seguito di perquisizione sul posto, di 5 grammi di hashish ed alcune centinaia di euro, provento della lucrosa attività di spaccio.

La contestuale perquisizione presso l’abitazione del giovane ha permesso di rinvenire e sequestrare alcuni panetti di hashish aventi un peso complessivo di circa mezzo chilo e tutto l’occorrente per la suddivisione in dosi ed il confezionamento dello stupefacente.

Lo stupefacente, il danaro e il materiale funzionale all’attività di spaccio sono stati sequestrati.

Il minore arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di L’Aquila che ha coordinato l’attività.

Lo spaccio e il conseguente consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani sono tra i reati che creano maggiore allarme sociale tra la popolazione e per questo il fenomeno è costantemente attenzionato dai Carabinieri, che svolgono mirati servizi, anche in abiti borghesi, per cercare in tutti i modi di contrastarlo.