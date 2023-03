TERAMO/ GIOVEDI MANIFESTAZIONE PER IL DIRITTO ALLA CASA

Questa mattina siamo stati nel popoloso quartiere di Colleatterrato Basso a Teramo per informare la cittadinanza del presidio che si svolgerà giovedì 16 marzo a Largo San Matteo durante l’incontro dell’osservatorio permanente sul diritto all’abitare.

Oltre allo striscione esposto sulle case popolari ancora disabitate dopo il sisma del 2016, abbiamo incontrato gli abitanti del quartiere e consegnato un volantino per spiegare i problemi che migliaia di nostri concittadini vivono ogni giorno sul tema casa.

Con loro abbiamo discusso della mancata ricostruzione e sul problema dell’abitare, particolarmente sentito in questa zona.

Continuamo a lottare uniti per accelerare il processo di ricostruzione, per dare a tutte e tutti un tetto dove dormire e per bollacare gli sfatti.