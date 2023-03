NUOVO OSPEDALE, MARSILIO: «SULLA LOCATION DECIDERA' IL CONSIGLIO COMUNALE DOPO LE ELEZIONI»

Finalmente una posizione chiara sul Nuovo Ospedale di Teramo. E la posizione chiara è arrivata dal presidente Marsilio che ringraziamo sentitamente. Dichiarazione che sgombra il campo da qualsiasi equivoco. La Regione si farà carico di ulteriori “fondi pubblici” necessari per la costruzione, anche a Teramo, di un Nuovo Ospedale capace di dare risposte adeguate alle esigenze dei cittadini, senza ricorrere a fantomatici project financing come in questi anni si è ventilato e contro cui ci siamo sempre dichiarati contrari. Inoltre il presidente Marsilio chiarisce, definitivamente, che la individuazione dell’area su dove costruire il Nuovo Ospedale è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale e che aspetterà le decisioni del nuovo Consiglio Comunale che verrà eletto il prossimo maggio. Tornata elettorale quindi che diventa particolarmente importante. Toccherà ai cittadini scegliere fra coloro, come noi, che in questi anni si sono battuti senza equivoci per la localizzazione a Villa Mosca e coloro, sia nel centro sinistra che nel centro destra, che non vedono l’ora di vincere le elezioni per delocalizzare il Nuovo Ospedale a Fiumicino di Piano d’Accio, depauperando definitivamente il centro storico.

Siriano Cordoni

Franco De Angelis

Coordinatori Movimento Civico AreaBiancoRossa