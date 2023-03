PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI DOMENICA 12 MARZO, TEMPERATURE IN DIMINUZIONE

Carissimi amici ben ritrovati con le nostre previsioni del tempo, nella giornata di domani un debole fronte instabile traslerá fra medio e basso versante tirrenico, di conseguenza sul nostro medio versante Adriatico assisteremo ad una generale variabilità atmosferica con locale instabilità in special modo nella prima parte della giornata dove alcuni rovesci si manifesteranno sulle aree orientali della regione, tendenza a generale miglioramento dal pomeriggio, locali nevicate sulle zone appenniniche solo sopra i 2000mt di quota.

Le temperature sono previste in generale diminuzione, i termometri notturni saranno compresi fra 3/9°C, quelle del giorno fra 6/13°C, la ventilazione risulterà debole o moderata orientale.

Vi auguro un felice fine settimana e vi do appuntamento a domani con le per lunedì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO