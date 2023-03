TOH, DOPO TRE ANNI SPUNTA (IN CAMPAGNA ELETTORALE) UNA PANCHINA COLORATA… MA DIVENTA UN BOOMERANG E L’AUTORE TUONA CONTRO I POLITICI

Arriva a Teramo la prima panchina letteraria. Arriva oggi, a due mesi dalle elezioni, anche se il progetto è di tre anni fa. Ormai, il gioco è svelato: l’amministrazione uscente ha concentrato negli ultimi due mesi tutto il non fatto dei cinque anni… per poter annunciare a raffica progetti, milioni, iniziative, ricostruzioni, risanamenti e chi più ne ha più ne metta. Tanto, l’importante è l’annuncio …

Stavolta, però, la panchina è diventata un boomerang, perché l’autore, Carmine di Giandomenico, ha deciso di affidare ai social un suo commento, con relativa presa di distanza:

“Piccola storia di provincialismo. Come creativo sono felice che finalmente dopo tre anni, e ripeto tre anni è stata montata la prima panchina letteraria teramana in metallo, delle quattro in progetto. Pensata per le scuole. Realizzata interamente da artigiani del posto e non comperando format esterni. Valorizzando il valore artigianale locale. Nulla di chè fino qui. Ma mi tocca specificare perché

1 siamo nel pieno della campagna elettorale.

2 strumentalizzare un progettino semplice di tre anni fa, messo in posa oggi , non sia per comunicare altro. Soprattutto per strada. Tipo: Di Giandomenico ha fatto pace con l'amministrazione.

E no. No. Sto-sta paraculadute non lo permetto e concedo.

Comunico alla comunità locale che :

1 sono in silenzio e lontano da tutto il finto mondo della politichetta e del signorotto di turno locale. Lontano dal sindaco e dalle sue opposizioni .

2 non appoggio nessuno. Se non la mia città e gli amici di strada per scambi culturali.

3 sto attendendo ancora le scuse mai arrivate.

Il valore di un primo cittadino si valuta prima di tutto anche da questi dettagli.

4 citazione di un memme " avete rotto il cazzo"

Quindi non strumentalizzate e rovinate un progettino semplice pensato per le scuole , vecchio di tre anni. Ripeto tre. Solo per far arrivare altro e lavarvi con le persone dalle vere responsabilità nei miei confronti. Amo la mia città. Ma non le prese per il verso i concittadini. Quindi grande dito medio a tutto sto passa parola stradale che vi sta informando di cose non vere”.