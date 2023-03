PREVISIONI PER DOMENICA 13 MARZO, NUVOLOSITA' E TEMPERATURE IN AUMENTO

Buona domenica carissimi amici, la giornata di lunedì inizierà poco nuvolosa su tutto il territorio regionale grazie ad una breve parentesi di aumento di pressione, da metà giornata aumento della copertura nuvolosa alta e stratiforme ma senza fenomeni annessi.

La temperatura è prevista in moderato aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, le termiche notturne saranno comprese fra 3/7°C e fra 12/15°C i termometri diurni. La ventilazione spirerà debole o moderata da SW.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO