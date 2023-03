ARTE TERAMANA IN LUTTO: È MORTO ROMOLO BOSI

Si è spento questa sera Romolo Bosi. Docente, artista, uomo dalla forte passione per la politica e per l’impegno civico, aveva 87 anni. Teramo piange un protagonista della vita culturale cittadina, che mai ha fatto venir meno la sua spinta propulsiva, di idee e di azioni, per la crescita della città, e per l'affermazione dei principi fondamentali della giustizia sociale e delle pari possibilità.

Dopo gli studi tecnici, si era formato nel Liceo Artistico di Teramo. Nella sua città realizza la prima personale nel 1965 presso il Circolo Culturale Antonio Gramsci. La sua produzione risentiva delle conquiste di certa pittura gestuale, di ascendenza espressionista, con una pennellata rapida e a tratti violenta, data per pigmenti di colore puro, dagli esiti a volte drammatici.

Negli anni si è dedicato all’insegnamento negli istituti superiori della sua città, attività che lo assorbì completamente per oltre trent’anni. Negli anni Novanta collaboró con il Museo Civico di Teramo per la realizzazione di laboratori di didattica museale, senza mai tralasciare l’attività espositiva. Era padre di Dimitri (oggi direttore della Biblioteca Delfico) e di Vassili, impegnato neglj sport della montagna, figli amatissimi avuti da Elvira Scorranese, emblema di emancipazione femminile, sociale, culturale ed economica, titolare del primo istituto di bellezza di Teramo.