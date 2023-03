SCOMPARE DI CASA, 21ENNE DI SILVI, I GENITORI CHIEDONO AIUTO

E' uscito di casa, ieri pomeriggio 12.03.2023 e non e più tornato. I genitori lanciano l'allarme sui social alla sua ricerca. "Per favore se qualcuno ha visto questo ragazzo (Jordan Georgiev , silvarolo di 21 anni) contatti subtio i Carabinieri. Aiutateci per favore, grazie!".

Portava una felpa grigia, pantaloni scuri e scarpe adidas chiare. Jordan è di nazionalità bulgara e lavora con il padre: fa il vongolaro.