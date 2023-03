COMUNE DI GIULIANOVA/ NUOVA SITUAZIONE DI STALLO NELLE RELAZIONI SINDACALI

Ancora un nulla di fatto nella riunione di oggi, per la definizione del fondo risorse decentrate 2022, tenutasi tra le organizzazioni sindacali ed il Comune di Giulianova. I sindacati stigmatizzano i ritardi dell'amministrazione che, nonostante tre incontri con lo stesso ordine del giorno, ad oggi non è in grado di produrre i dati necessari per l'esatta definizione del fondo e, di conseguenza, non permette l'erogazione delle somme relative alle singole voci contrattuali. La situazione di disagio, nonostante la buona volontà dei sindacati, rischia di minare ulteriormente il già precario equilibrio all'interno degli uffici, già provati dalla carenza di personale, inasprendo le relazioni con i dipendenti.