DOPO 15 ANNI TORNA LA SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA "VIA DELLA CROCE"

Dopo più di 15 anni torna a Mosciano S.A. la Via Crucis Vivente a cura della Pro Loco Musiano in collaborazione con la Parrocchia e le associazioni locali ed il patrocinio dell’assessorato alla cultura del comune di Mosciano Sant’Angelo.

La rappresentazione artistica che verrà messa in scena nella serata di domenica 2 aprile 2023 tra le vie principali del centro storico del paese, ricostruirà e commemorerà tutti i passaggi del doloroso percorso del Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota.

Il paesaggio del borgo caratterizzato dalle storiche torri ed il fantastico gioco di luci e musiche pensate per l'occasione contribuiranno a coinvolgere i cittadini offrendo una intensa e profonda carica emotiva.

Saranno riprodotti quindi i momenti salienti del dramma vissuto da Gesù attraverso la rappresentazione delle 14 stazioni canoniche e di ulteriori 6 scene aggiuntive, come l'Ultima Cena o il Giardino degli Ulivi.

La via Crucis sarà inoltre caratterizzata da una sentita collaborazione dei cittadini moscianesi che prenderanno parte all'evento rappresentando circa 120 figuranti, tra soldati romani, il popolo, gli apostoli e i personaggi tradizionali, che indosseranno abiti storici e vestiti cuciti a mano per l'occasione.

Sicuramente questa sarà un'occasione di raccolta per stare vicini e vivere insieme il Paese anche nel periodo di Pasqua.