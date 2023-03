INCENDIO DOLOSO IN UNA FRAZIONE DI ROCCA SANTA MARIA, A FUOCO CINQUE ETTARI DI STERPAGLIE

Un vasto incendio di origine quasi certamente doloso ha distrutto in poche ore cinque ettari di vegetazione a ginestre e sterpaglie. Un innesco definito dai soccorritori facile essendo un costone situato in una zona impervia nella frazione Riano del comune di Rocca Santa Maria. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco ed un elicottero. Il Sindaco Lino Di Giuseppe assicura che la situazione è sotto controllo e che non vi sono nei pressi abitazioni.