E' DI PINETO UNA DELLE TIKTOKER PIU' IN VOGA: JUSTGIO' HA CONQUISTATO L'ABRUZZO E NON SOLO

Ma voi lo sapevate che è di Pineto una delle Tiktoker più in voga in questo momento? “E che fa non ci vai?” come recita il suo slogan?. Il suo nome è JustGiò ed ha già quasi su TikTok 22.000 follower e ben 464.000 like. Poco dopo si è tuffata nel mondo di Instagram e sono già circa 1.100 i follower. Giorgia, il suo nome anagrafico, è del 95 e non fa l’influencer di professione: lei è proprio una vera artista. “La mia passione di fare video” mi ha raccontato nel corso di una mia rubrica Qui Pineto in Radio Cerrano Web “è nata in Irlanda. L’anno scorso ho fatto un tirocinio li e, durante quei mesi ho iniziato a fare video sui posti da visitare, cosa mangiare e cosi via. Inizialmente non facevo video parlati. Tornata in Italia però sono partita in vacanza a Napoli e da li ho iniziato a postare video guide simpatiche su cosa vedere e mangiare a Napoli in un giorno. Uno di questi è divenuto virale e da li in poi è partita la mia nuova avventura”. Oggi Giorgia posta video su luoghi e locali d’Abruzzo da visitare ed ogni video ha un corposo seguito di like. L’ultimo, guarda caso, riguarda proprio Pineto dove JustGiò in appena 60 secondi ha descritto magistralmente l’origine di Pineto e della sua Pineto. E che fai non te lo vai a vedere? La sua valida aiutante, nel ruolo di cameraman, è Eleonora Toscani, una conosciutissima cantante del posto, che, insieme Giorgia, ha partecipato nel corso del festival a “CasaSanremo” ed ha già inciso svariati dischi, l’ultimo dei quali è “Una canzone”. Insomma, una squadra eccelsa Giorgia ed Eleonora. Due ragazze bellissime e professionalmente uniche. Non vi resta che seguire JustGiò nelle sue avventure culinarie (soprattutto) nel teramano e non solo e musicalmente Eleonora, con i magistrali arrangiamenti di Giorgia.

QUI IL VIDEO

Mauro Di Concetto