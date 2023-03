PREVISIONI PER L'ABRUZZO/ NUVOLOSITÁ VARIABILE CON LOCALI PRECIPITAZIONI SUI SETTORI OCCIDENTALI DELLA REGIONE, POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI GARBINO SULLE ZONE ORIENTALI DEL MEDIO ADRIATICO

Carissimi amici buonasera, nella giornata di domani inizieremo a risentire dei primi effetti dovuti all'affondo nord atlantico che produrrà maggiore instabilità atmosferica anche sulla nostra regione in particolar modo nella giornata di mercoledì 15 marzo.

Esaminando il dettaglio previsionale per l'Abruzzo di martedì, prevediamo al mattino nuvolosità variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti sparsi, dal pomeriggio/sera primi deboli fenomeni sulle aree Aquilane e Marsicane con locali sconfinamenti sui settori orientali della regione.

Le temperature sono previste in lieve aumento rispetto ai valori odierni per via delle correnti Sud/Occidentali, le minime si attesteranno fra 3/10°C mentre le massime fra 12/20°C, la ventilazione risulterà sostenuta o forte da S/SW e non escludiamo locali raffiche molto forti di garbino da metà giornata sul medio Adriatico.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO