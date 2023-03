LA ROMA - TERAMO PORTA BENE, L'A24... DOMINA ALLA NOTTE DEGLI OSCAR



L’Abruzzo porta bene agli Oscar, visto che la casa di produzione di Everything Everywhere All at Once, il film che ha dominato i premi dell’Academy è l’A24, fondata a New York il 20 agosto 2012 da Daniel Katz, a capo del reparto per il finanziamento dei film alla Guggenheim Partners, David Fenkel, presidente e cofondatore della Oscilloscope Laboratories, e John Hodges, presidente di produzione presso la Big Beach. che per la scelta del nome si sono ispirati all'Autostrada A24 Roma-Teramo, su cui Katz stava viaggiando quando decise di fondare l’azienda. L'azienda si è fatta notare per la prima volta nel 2013 grazie alla promozione e distribuzione di Spring Breakers - Una vacanza da sballo di Harmony Korine, per poi aumentare la propria notorietà negli anni seguenti ottenendo i diritti di distribuzione statunitensi di film come Ex Machina e Room, e quelli internazionali di film come The Witch. Nel 2015, ha lanciato una propria divisione di produzione televisiva. Il primo film di produzione originale della compagnia, Moonlight di Barry Jenkins, ha vinto l'Oscar al miglior film ai premi Oscar 2017. E il trionfo si è ripetuto quest’anno