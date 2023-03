TRATTA DI ESSERI UMANI, TUTTI ASSOLTI I NIGERIANI IMPUTATI

La corte d’Assise di Teramo ha assolto perchè il fatto non sussite tutti i sette nigeriani imputati nell'inchiesta della Dda dell’Aquila per diversi reati che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dell’illecita intermediazione finanziaria, all’autoriciclaggio e riciclaggio transnazionale e alla tratta di esseri umani, in particolare di giovani nigeriane da sfruttare come prostitute in Italia. L'accusa aveva chiesto complessivamente la condanna a 30 anni.