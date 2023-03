«ANCHE IN PIAZZA VERDI PARCHEGGI TROPPO STRETTI» FRACASSA DENUNCIA... MA IL COMUNE EVITA CONFRONTI E RISPOSTE



Altra piazza, altre misure... altre "strettezze". Armato di metro, il consigliere comunale Franco Fracasa,, dopo aver denunciato pubblicamente la situazione di via Savini, con i posti in più dovuti ai centimetri in meno, oggi si è recato in piaza Verdi, per scoprire che anche qui gli stalli blu dei parcheggi a pagamento sono più stretti della larghezza prevista dal Codice della Strada. Una situazione che genere problemi agli automobilisti, ma che non collime con le disposizioni dell'appalto comunale, che prevedeva misure specifiche. Dal Comune, come sempre, nessuna risposta...



