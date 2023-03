DA OGGI NELLE CASE DI RIPOSO TORNANO LE VISITE APERTE AI PARENTI... COME PRIMA DEL COVID

Quella di ieri, lunedì 13 marzo, è stata sicuramente una giornata importante per gli ospiti delle strutture sanitarie dell’Asp1 dopo le disposizioni dettate dalla lunga emergenza sanitaria da Covid 19, a partire da questa data possono infatti tornare a incontrare i familiari e i visitatori caregiver. Con la cessazione dello stato di emergenza, torna così ad essere consentito l’ingresso quotidiano alle nostre strutture sempre ovviamente seguendo precise modalità, segnando il passaggio da una gestione straordinaria ad una gestione ordinaria. L’ingresso viene consentito tutti i giorni in due fasce orarie: al mattino dalle 10,00 alle 12,00 e nel pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00. Per ciascun ospite saranno ammessi in visita due familiari per i quali rimane l’obbligo di indossare la mascherina di protezione FFp2. La durata massima consentita della visita è fissata in 30 minuti e proprio per evitare possibili sovraffollamenti – dopo il lungo stop agli incontri dettato dalla normativa e sofferto da utenti e famiglie – è opportuno e consigliato fissare l’accesso con una prenotazione al numero telefonico di riferimento, lo stesso che i familiari già utilizzano: In ogni caso, l’arrivo di temperature primaverili più miti consentirà di svolgere gli incontri anche negli spazi verdi all’aperto delle strutture e questo aiuterà a smaltire il prevedibile afflusso di quanti sono desiderosi di tornare finalmente ad una diversa quotidianità con i loro cari. Per questo siamo sinceramente felici di poter riaprire le porte delle nostre strutture ben consapevoli di quanto il dramma della pandemia che tutti abbiamo vissuto possa aver messo alla prova – e con quanta durezza – i nostri utenti e i loro parenti. Restano ovviamente consentite le richieste di ritorno al domicilio dell’ospite, sempre con assunzione di responsabilità scritta da parte del familiare.

Roberto Canzio

Commissario Straordinario Regionale Asp 1 Teramo