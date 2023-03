LA SUA SCIARPA ROSSA E UN PENNELLO, CIRCONDATO DA ARTE E MUSICA. OGGI, ALLE 15, TERAMO SALUTA PER SEMPRE ROMOLO BOSI

I familiari hanno scelto una delle foto più belle di Romolo Bosi. La foto che Maurizio Anselmi gli scattò qualche anno fa e che lo ritrae fiero e deciso, profondo. Campeggia sulla bara di Romolo Bosi, al centro della camera ardente allestita da ieri nell'auditorium di Santa Maria a Bitetto a Teramo, dove, alle 15 di oggi, tutta la comunità si ritroverà per la cerimonia di commiato finale, prima della tumulazione. Sul feretro, i simboli di tutta una vita fatta di impegno civico e politico, di ispirazione artistica e culturale, un esempio davvero per intere generazioni di allievi e compagni, amici e concittadini: la sua storica sciarpa rossa, un pennello e poi quella tessera dell'ANPI portatagli, come promesso, da Antonio Topitti. Bosi lascia sicuramente un vuoto per l'intera città di Teramo e oggi alle 15 in tanti si stringeranno ai figli Dimitri e Vassili, alle nuore Natascia e Alessandra, e alle nipoti Caterina ed Erminia.