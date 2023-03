AGGRESSIONE AL SINDACO DI TORRICELLA PALUMBI, SCATTA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO

Lo scorso 20 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Torricella Sicura erano intervenuti in quella piazza Mario Capuani, dove era stata segnalata un’aggressione fisica nei confronti del sindaco di quel comune, appena uscito dalla sede comunale.

L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine e non nuovo ad analoghi episodi, non contento, dopo essersene allontanato, ritornava sul luogo del misfatto e alla presenza dei

Carabinieri minacciava di morte il primo cittadino.

Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai Carabinieri, i motivi che hanno spinto l’uomo ad agire sono da ricercare nell’intimazione, da parte dell’amministrazione comunale all’aggressore, di volturare a suo nome le utenze domestiche dell’abitazione di proprietà comunale, concessa all’uomo a causa dell’inagibilità della sua casa a seguito degli eventi sismici del 2016.

Per quanto sopra la Procura della Repubblica di Teramo, concordando pienamente con le risultanze investigative relazionate dai Carabinieri della Stazione di Torricella’ Sicura, richiedeva ed otteneva dal G.I.P. in sede, una ordinanza di applicazione della misura cautelare “del divieto di avvicinamento alla persone offese e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa nonché il divieto di comunicare con la parte offesa”, eseguita dai militari sabato 11 marzo 2023.