MENTRE IL PARCO FILIANI HA DECINE E DECINE DI LUCI ACCESE DI NOTTE CI SONO AREE NEL VICINO QUARTIERE DEI FIORI AL BUIO PESTO

“Secondo voi è giusto tenere accese tutte quelle luci in un parco pubblico chiuso al pubblico all’imbrunire?”. La fotosegnalazione giunge da un nostro lettore e riguarda il Parco Filiani, l’area (dove ha luogo anche il parco Natura Adventure) che si sviluppa ad ovest del centro di Pineto. “Non siamo certo contro la pubblica illuminazione di un parco” ci scrive il lettore alla redazione “ma davvero suona strano vedere tutto questo folgorio di luci in un’area di notte non frequentata da nessuno, mentre ci sono vie del centro abitato, tipo la via del quartiere dei Fiori dove ha sede l’area di sgambamento dei cani, che da sempre non ha un punto luce”. I possessori dei cani infatti sono costretti a fuggire dalla bellissima area prima dell’imbrunire. Qualcuno, di tasca sua, ha installato una decina di punti luce a ricarica solare ma è solo un piccolo palliativo che non può garantire la luce. “Ho paura di notte ad attraversare quella via” ci spiega una residente con il cane. “Sono decenni che chiediamo luci in quell’area, ma a quanto pare non interessa a nessuno. Mi fa rabbia vedere il bagliore delle luci del vicino parco Filiani, che onestamente di notte non serve a nessuno! Se la scusa è la videosorveglianza, ricordo che le telecamere (tutte ad infrarossi) funzionano al buio pesto. E poi chi andrebbe a fari atti vandalici al buio pesto? Giusto i pazzi!”.

Mauro Di Concetto