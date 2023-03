CASTROGNO, ENNESIMA RISSA TRA DETENUTI, AGENTE IN OSPEDALE

Nelle ore pomeridiane di ieri 13 marzo un gruppo di detenuti di nazionalità albanese e italiana, armati di bastoni ricavati dai piedi dei tavoli e altre armi di fortuna, hanno dato il via ad una violenta rissa in cui è rimasto coinvolto anche un agente di Polizia Penitenziaria, colpito alle spalle nel tentativo di sedare i facinorosi.

Ancora da chiarire le cause e la dinamica della rissa mentre il bollettino dei feriti, trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso cittadino, conta alcuni detenuti e un agente. Quest'ultimo pare avere avuto la peggio con una prognosi iniziale di 20 giorni da rivalutare.

Solo l'intervento dell'Ispettore e dell'agente, poi ferito, ha evitato che la rissa proseguisse.

È la seconda rissa che avviene in pochi giorni nell'istituto, così commenta la segretaria provinciale del SINAPPE: "Assistiamo quotidianamente ad un'escalation di violenza inaudita nelle carceri non solo abruzzesi ma di tutta Italia.

I poliziotti non hanno strumenti e piani operativi idonei ad affrontare il comportamento sempre più facinoroso dei detenuti allo sbando e pertanto diviene quasi impossibile operare in nome e per conto dello Stato, così come sarebbe d’obbligo, per far rispettare quelle stesse leggi che lo Stato si è dato.

È tempo che questo Governo adotti quei provvedimenti che già prometteva quando era all'opposizione.

Serve una riforma del modello custodiale, un modello che non può derivare dalle carceri del nord Europa dove non esistono certi fenomeni che da noi sono radicati e difficilmente estirpabili. Strumenti come il taser, le bodycam e piani operativi che forniscano l'esatto range di azione per i poliziotti i quali saprebbero come agire senza rischiare di incorrere in procedimenti penali a loro carico. Ciò ostacolerebbe il disegno di molti detenuti che per compiere le loro malefatte approfittano della paura degli operatori di incappare in procedimenti penali.

Ci auguriamo che ciò avvenga in tempi brevi e che la direzione del Castrogno prenda seri provvedimenti affinché non si ripeta un evento di questo genere. Esprimiamo solidarietà al collega contuso e ringraziamo il personale che ha operato affinché fosse mantenuto l'ordine e la sicurezza dell'istituto e al pronto soccorso."