MERCOLEDÍ INSTABILE CON PIOGGE E NEVICATE SUI 1000MT DI QUOTA, MODERATA FLESSIONE TERMICA E VENTO MODERATO O FORTE



Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con le nostre previsioni del tempo per l'Abruzzo relative alla giornata di mercoledì 15 marzo.

Nella giornata di domani la nostra penisola risentirà di una veloce perturbazione Nord Atlantica con un minimo depressionario di 1000 hPa che dalle prossime ore si sposterà velocemente dal Golfo Ligure sino a giungere sul Tirreno meridionale entro la serata di domani.

Nel dettaglio si avrà quindi una giornata pressoché instabile con particolare coinvolgimento dell' Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e regioni peninsulari del paese, oltre alle precipitazioni, seguirà una moderata flessione termica ed un rinforzo dei venti dai quadranti orientali.

Sull'Abruzzo ed in generale sul medio Adriatico nuvoloso o coperto dal mattino con piogge fra il debole ed il moderato su tutti i settori, le precipitazioni insisteranno per buona parte della giornata, previsto un generale miglioramento delle condizioni del tempo dalla serata e notte successiva, nevicate interesseranno i rilievi appenninici oltre i 900/1000mt di quota.

Le temperature sono previste in generale e moderata flessione sia nei valori minimi che in quelli massimi, i termometri notturni si attesteranno fra 2/9°C, quelle del giorno fra 4/10°C, la ven