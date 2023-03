ASSURDO / AI FUNERALI TERAMANI “RIP”… Ripaga Il Parcheggio…MULTATE LE AUTO DEI PARENTI IN LACRIME

RIP… ovvero Riposa In Pace… penserete voi, e invece no, perché nel caso dei funerali teramani, quel RIP sta per Ripaga Il Parcheggio. Concedeteci un sorriso amaro, che non vuole essere dissacratorio ma polemico, nel raccontarvi la storia assurda di un fatto che ha del paradossale. È successo al Santuario della Madonna delle Grazie, un pomeriggio di qualche giorno fa, quando è arrivato il corteo funebre delle auto che partecipavano ad un funerale. Una quindicina di auto che, nella piazza totalmente vuota, sono state parcheggiate a ridosso e davanti al santuario. Poi, è cominciato il rito… all’uscita, la paradossale sorpresa: molte delle auto, erano state multate per…mancato pagamento del parcheggio. Tra quelle “punite” dai solerti controllori, anche quelle dei parenti più stretti che, in un momento come quello, non avevano certo pensato a pagare il parchimetro. Si sono “salvate” quelle di chi era rimasto fuori, e il carro funebre, visto che l’autista ha avuto modo di provvedere al pagamento. Inutile dire che nessuno, degli “esterni” ha pensato di andare ad avvertire i parenti all’interno per chiedergli di spostare la macchina… visto il momento di dolore. Una situazione davvero inaccettabile, ai limiti dell’inciviltà, questa ostinata ricerca del pagamento spinta anche oltre il rispetto del dolore. Eppure, basterebbe riservare alle funzioni religiose un’area di sosta gratuita, magari quella a ridosso del santuario, tra gli alberi a festa dell’ingresso, per esempio, così come chiesto in una lettera al Comune dall’Ordine Secolare Francescano. Lettera alla quale, come sempre, il Comune non ha risposto …