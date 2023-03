VIDEO / CINGHIALI A SPASSO NEL PARCHEGGIO DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO

Passeggiavano tranquilli nel parcheggio dell'Università di Teramo, i cinghiali ripresi nel video che vi proponiamo. Una tranquilla famiglia di ungulati, padrona dello spazio liberato dalle auto, in cerca probabilmente di cibo... a pochi metri però dalle case di Colleparco. Ormai, la presenza in città dei cinghiali, come in molte altre città italiane, sta diventando una consuetudine

GUARDA IL VIDEO